Знову винні США: Медведєв чомусь розмріявся, що України за 2 роки вже не буде

Путінський посіпака Дмитро Медведєв видав чергову маразматичну заяву. Він з якогось дива насмілився сказати, що не впевнений у існуванні нашої держави через два роки.

Такі нісенітниці Медведєв час від часу сипле у соцмережі. Так він нібито реагує на певні події чи заяви Заходу щодо України, повідомляє 24 канал.

До теми Медведєв трясе пухленькими кулачками й просить Путіна його пробачити, – Яковенко

Якими "роздумами" роздався Медведєв

Цього разу кремлівський прихвостень, якому дали посаду заступника глави радбезу Росії, відреагував чомусь на те, що Україна нібито хоче отримати від США скраплений газ. Чому такі енергетичні міжнародні питання коментує Медведєв – невідомо.

Мовляв, десь побачив, що Україна хоче отримати СПГ за ленд-лізом. Йому одразу ж підгоріло і звісно ж роздався страшилками, що інакше взимку ми замерзнемо.

Ба більше, далі взявся за те, що України може й не бути за два роки. Буцімто США не повинні бути такі впевнені, що ми їм заплатимо. Але зрештою, путінський почіпака визнав, що всім байдуже на Росію, тому на її думку ніхто не зважає. І це була єдина правда в його "посланні".

Істеричні погрози Медведєва

Путінський поплічник погрожував, що Росія застосує ядерну зброю і це буде крок у відповідь на "накачування" України зброєю. Факт постачання зброї Заходу в Україну буквально довів до істерики Дмитра Медведєва. Та попри це, Росія все одно зазнає поразки та розгрому у війні з Україною. Адже нам допомагає весь цивілізований світ і правда на нашому боці.

Як відомо, переговори України та Росії зупинились, адже Володимир Зеленський пояснював, що в Росії зовсім інше нереальне бачення ситуації. На це також реагував Медведєв. Нібито українські пропозиції щодо перемир'я виконати неможливо. Мовляв, Зеленський вимагає зробити Донбас та Крим знову українським. Дійсно, все чого ми хочемо – це повернути наші суверенні території. Але кремлівський посіпака чомусь думає, що так бути не може. ЗСУ доведуть, що він помиляється.

Також раніше голова Ради безпеки Росії публікував шокуючі заяви щодо країн Заходу у своїх соціальних мережах. Мовляв, його пости такі різкі, бо він ненавидить Захід, називав їх виродками. Нібито вони бажають смерті Росії і він робитиме все, щоб вони зникли, поки буде жити. Такі погрози вже насторожували західних політиків, зокрема, в Італії.

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