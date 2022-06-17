Знову виправдовується: Путін назвав причину війни проти України

"Спецоперація" Росії в Україні затягнулася. Проти країни-агресорки впродовж 3 місяців було запроваджено безліч санкцій.

Більша частина світу визнає Росію винною у цій війні, але Путін продовжує виправдовуватися. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Росії назвав "причину" повномасштабної війни, повідомляє 24 канал.

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Путін назвав причину війни проти України

Так, він стверджує, що війна Росії проти України почалася у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Він каже, що Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання, а досягти будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. Тому Росія й вирішила провести "спецоперацію".

У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення спеціальної воєнної операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним,

– заявив Володимир Путін.

При цьому додав, що це рішення "суверенної країни, в якої є безумовне право, засноване на статуті ООН, відстоювати свою безпеку". Російський диктатор також зазначив, що "всі завдання спецоперації будуть вирішені завдяки героїзму" російських військових.

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