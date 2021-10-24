"Знущання на межі садизму": Росія відповіла на внесення росіян до "бездомних націй" у США

Держдеп США зарахував громадян Росії до "бездомних національностей". У Росії обурились таким рішенням та заявили, що це "знущання на межі садизму".

У Росії вважають, що нібито у Держдепі Штатів "давно зламалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити". Про це заявила очільниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму телеграмі.

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У Росії рішення Держдепу США назвали "садизмом"

Захарова заявила, що вона прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію "бездомні національності".

Вони (мовиться про Держдеп США – 24 канал) перетворили банальну для 21 століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого – знущання на межі садизму,

– заявила Захарова.

Очільниця російського МЗС переконана, що "багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг у Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наша симетрична відповідь відрізняється від дзеркальної".

Політикиня переконана, що мовиться не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів. Це також "удар по сім'ях і родичах". На її думку, таким чином у США "одночасно руйнують свої ж власні ідеали свободи".

Коротко про рішення Держдепу США