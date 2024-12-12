У Києві чоловік бив та душив собаку під час прогулянки: поліція затримала кривдника

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому чоловік під час прогулянки б’є собаку. Столичні поліцейські затримали чоловіка за жорстоке поводження з твариною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Києві.

Дивіться також На Рівненщині 15-річний хлопець здійснив смертельний постріл у собаку

Поліція Києва затримала чоловіка, який бив собаку

Столичні поліцейські затримали чоловіка за побиття собаки. Постраждалу тваринку правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку.

Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому чоловік під час прогулянки б'є собаку. Дана інформація була відразу зареєстрована, за фактом жорсткого поводження з твариною слідчими поліції розпочато кримінальне провадження – частина 1 стаття 299 Кримінального кодексу України",

– йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі із 40-річним киянином, раніше судимим за наркозлочини, тривають слідчі дії.

Собака має фізичні ушкодження, сліди удушення, гематоми, можливо є перелом ребер та черепно-мозкова травма. Але все це ми дізнаємось після повного обстеження,

– вказали у зоозахисній організації "Плюшка", яка опікується постраждалою твариною.

Зоозахисники зазначили, що собака на імʼя Дрейк потребує корекції поведінки, бо через глухоту його виховували неадекватними методами – зокрема били і душили.



Постраждала собака / Фото Нацполіції