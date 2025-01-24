Знущались над українськими військовополоненими на Харківщині: заочно судитимуть двох окупантів

У червні 2024 року під час моніторингу соціальних мереж українські правоохоронці виявили відео. На ньому російські окупанти під час повторного наступу на Харківську область знущалися над військовополоненими.

Спеціальне досудове розслідування злочину вже завершене, повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про судовий процес

Обвинувачених судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області за жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Досудове розслідування проводило управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва прокуратури.

Які обставини злочину

Наприкінці травня поблизу населеного пункту Стариця Чугуївського району росіяни взяли в полон 4 українських захисників. За даними слідства, окупанти закрили їм очі, звʼязали руки та проводили "конвоювання".

Обвинувачені били українських військових по всьому тілу ногами та імітували страту пострілами з автоматичної зброї. Окрім того, застосовували психологічний тиск, змушуючи полонених співати гімн СРСР. Увесь процес командир знімав на телефон, а потім виклав відео в мережу.

Обвинувачені — командир стрілкової роти танкових військ з позивним "Барс" і його підлеглий старший стрілець взводу з позивним "Кнавон".

Їхній військовий підрозділ є частиною угруповання військ "Север". Воно було залучене до спроби повторного вторгнення на територію Харківщини у травні 2024 року.

До слова, раніше команда Еvocation.info встановила особу росіянина, що вбив 6 українських бійців прицільним пострілом у спину. Ним виявився Олег Яковлєв, боєць підрозділу "Шторм" із позивним "Сара" 1992 року народження. У цивільному житті окупант займався відкачуванням вигрібних ям, а на фронт приїхав із Саратова.