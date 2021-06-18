Зняв штани в залі: Кива знову осоромився у Раді – відео

Одіозний представник "ОПЗЖ" Ілля Кива знову втрапив у скандал. Нардеп зняв штани просто у залі Верховної Ради.
Кива сховався біля колони в сесійній залі парламенту. Він приспустив штани, щоб заправити сорочку.
До речі Кива і Тищенко влаштували епічну бійку в Раді: відео
На те, що неподалік були люди, Кива не зважав. До слова, він заправив сорочку біля жінки, що сиділа поруч.
У мережі опублікували відео інциденту:
Попередні скандали з Кивою
- Напередодні Кива у Раді побився з Миколою Тищенком. Суперечка спалахнула через слова Микити Потураєва про розстріл "ОПЗЖ".
- Ілля Кива у декларації за 2019 рік вказав, що отримав 1 мільйон 200 тисяч гривень як дохід від жомової ями. Її, мовляв, використовували для відходів з виробництва цукру. Водночас журналісти з'ясували, що це не так.
- Одіозний нардеп також розповідав, як його діда в далекому 1945 році у Львові розстріляли місцеві жителі. Чоловік вижив, "але пам'ять про це залишилася".
- Наприкінці 2020 Кива натягнув шапку-ушанку з червоною радянською зіркою на чолі. Він заявив: "Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!". Так політик на затримання у Львові 19-річного юнака з Києва.
- Крім того, раніше у Раді нардепа помітили за дивними діями. Він неодноразово торкався своїх геніталій. До речі, зробив це після того, як телефонував жінці, яка була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси Одеса".