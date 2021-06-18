Зняв штани в залі: Кива знову осоромився у Раді – відео

Одіозний представник "ОПЗЖ" Ілля Кива знову втрапив у скандал. Нардеп зняв штани просто у залі Верховної Ради.

Кива сховався біля колони в сесійній залі парламенту. Він приспустив штани, щоб заправити сорочку.

До речі Кива і Тищенко влаштували епічну бійку в Раді: відео

На те, що неподалік були люди, Кива не зважав. До слова, він заправив сорочку біля жінки, що сиділа поруч.

У мережі опублікували відео інциденту:

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