Зірваний дах, повалені дерева, перекинутий автомобіль: наслідки негоди на Львівщині – відео
Джерело:"Золочів. нет"
На Львівщині в Золочеві 28 липня була злива. Внаслідок проливного дощу попадали дерева, зірвало дах Народного дому, перекинулось авто. Наслідки ліквідовують.
Негода наробила шкоди 28 липня. У мережі опублікували відповідні фото та відео.
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Зірвало дах з Народного дому
У Золочеві впав дах з Палацу культури імені Білозіра. Раніше в 2019 році дах вже зривало, але в іншій частині приміщення. Там, де боксерський зал.
Впав дах із Палацу культури імені Білозіра в Золочеві / Фото "Золочів. нет"
Як у Золочеві повалило дах Народного дому: дивіться відео
Перевернувся автомобіль
Близько 7:22 години ранку на автодорозі Львів – Тернопіль під Золочевом трапилась ДТП. За попередніми даними, перевернувся автомобіль марки BMW.
Поліція повідомила ЗМІ, що всі живі. Травмованих теж немає.
Через негоду в Золочеві перевернувся автомобіль / Фото "Золочів. нет"
Поліція каже, що ніхто з людей не постраждав / Фото "Золочів. нет"
Завдала багато шкоди
Також в Золочеві зірвало багато накриттів, повалилися дерева. Перекинулись смітники, батут та інші речі. Відповідні фото та відео опублікували в одному з телеграм-каналів Львова.
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Негода була в багатьох містах Львівщини
Як повідомляє ЛОДА, внаслідок грози 28 липня в Львівській області без світла залишились 44 населених пункти. Відомо, що 21 населений пункт знеструмлений повністю, 23 – частково.
Щоб ліквідувати негоду залучили 82 працівників та 37 одиниць спецтехніки.
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