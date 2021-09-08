На золотому ланцюжку і слинявчик із грошей: у мережі показали "скромні" ромські хрестини
Джерело:"Правда Міжгір'я"
У мережі показали кадри з розкішних хрестин ромського малюка. Святкування відбулося у місті Михайлівці у Словаччині.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як до дитяти зносять дари. Більшість із них вирізняються помпезністю та розкішшю.
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Зокрема, традиційну пустушку ромському малюкові подарували на масивному золотому ланцюжку. А слинявчик турботлива гостя розшила справжніми грошима.
Окрім того, користувачі мережі звернули увагу на масивні прикраси, якими хизувалися гості. З нагоди хрестин жінки, чоловіки та навіть діти одягнули на себе розкішні золоті каблучки, кольє, хрестики та сережки.
За словами батька новонародженого, свято коштувало 30 тисяч євро. Зокрема, лише на костюмчик для новонародженого, розшитий золотом, витратили 650 доларів.
Під час святкування гості засипали малюка купюрами номіналом 100 євро.
У мережі показали "скромні" ромські хрестини: дивіться відео
Роми назвали малюка Зеленським
- Інша ромська родина з Ужгорода назвала свого новонародженого малюка Зеленським.
- Окрім того, щасливі батьки навіть пропонували Президентові України стати їхнім кумом.
- Немовля з'явилося на світ 23 березня 2020 року.
- Повне ім'я хлопчика – Дьопйош Зеленський Євгенович.
- Щаслива мама розповіла: "мені завжди подобався Зеленський, навіть коли не був президентом. Всі його кіно, шоу – все дивилася. Коли питають, чому так назвала, кажу: от так хотіла і все".