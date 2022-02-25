Зона ООС стоїть як камінь і ворог боїться її атакувати, – Арестович

Російські окупанти другий день поспіль атакують Україну. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські захисники захоплюють техніку та полонених.

Арестович зазначив, що окупанти сподівалися одразу розгромити Збройні сили України. Однак українська армія б'ється попри все.

До теми Окупанти влучили в житловий будинок в Києві на Троєщині

"Зона ООС взагалі стоїть як камінь настільки, що її бояться вже атакувати", – розповів Арестович.

Президент рішучий

Радник глави Офісу Президента зазначив, що нам слід вистояти цього дня й наступної ночі. Після цього Кремль змінить риторику.

Президент на місці, весь Офіс працює штатно. Президент, до речі, виявляє чудеса рішучості. Навіть професійні військові не очікували такого напруження бойового настрою в нього,

– додав Арестович.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Олексія Арестовича

За даними нашої розвідки у противника, менш як за дві доби, понад тисячу вбитих. Таких втрат Росія не зазнавала в жодному збройному конфлікті. У Чернігівській області наші війська перемогли танковий батальйон, зупинивши рух однієї з колон – понад двадцять танків знищено.

Російські війська накопичуються на північному заході Києва від кордону з Білоруссю. За деякими даними, керівництво Білорусі, м'яко кажучи, не в захваті від того, що їхню республіку втягнули в цю авантюру.

Тому повідомлення про білоруські прапори на деяких бойових машинах з півночі – чиста підстава росіянами білорусів. Як ми з вами і припускали – друга доба виявилася найважчою: і морально, і матеріально.