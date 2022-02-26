У зоні ООС біля Донецька тривають важкі бої: ЗСУ дають відсіч силам окупанта

Російські окупанти ведуть наступ на територію України по багатьох напрямках. Українські сили хоробро відповідають ворогу та не дають йому просунутися на наші землі.

ЗСУ та територіальна оборона ефективно зупиняють російських окупантів на всій території України. Ворог здійснює багато обстрілів та нападів, але не може захопити жодного українського міста.

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Бої у зоні ООС

У зоні ООС йдуть запеклі бої з російськими окупантами, зокрема, протистояння триває у районі Донецька. ЗСУ дають гідну відсіч ворогу та не дозволяють йому просуватися.

Також на Луганщині нашим героям вдалося знищити 2 російські танки, бойову машину піхоти, до взводу окупантів та захопили 3 протитанкові гармати МТ-12.

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