У зоні ООС українські воїни відбили 6 атак Росії: знищили понад 40 одиниць техніки
11 квітня 2022 , 22:16Читать новость на русском
Джерело:Операція об'єднаних сил
Військовослужбовці з угруповання Об'єднаних сил нині успішно відбили 6 атак російського окупанта. Наші захисники завдали значних втрат ворогу.
Зокрема росіяни втратили танки, броньовані машини, артилерійські системи та навіть кілька вертольотів.
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Втрати Росії в зоні ООС 11 квітня:
- 4 танки,
- 5 одиниць броньованої техніки,
- 26 автівок,
- 8 артилерійських систем.
Досягнення протиповітряної оборони
Окрім цього, нині підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати ворога.
Наші захисники продовжують боронити українські землі на Донецькому та Луганському напрямках.
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