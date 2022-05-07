У зоні ООС українські воїни відбили 9 атак ворога та знищили багато техніки

Піти у наступ на Донбасі 7 травня окупантам не вдалося. Збройні Сили України успішно відбили 9 ворожих атак.

Деталі про успіхи ЗСУ в зоні ООС

Українські бійці поквиталися з путінськими армійцями, які цинічно вдерлися в нашу країну. Ворог зазнав нових великих втрат.

Важливо Лише ЗСУ та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу, – Зеленський

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Разом до перемоги!

– наголосили в угрупованні Об'єднаних Сил.

Втрати росіян в зоні ООС за добу

19 танків;

20 одиниць бойової броньованої техніки;

6 автомобілів;

4 спеціальні броньовані автомобілі;

1 одиниця спеціальної інженерної техніки.

Крім того, підрозділи Протиповітряної оборони збили у небі над Донбасом російський ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотників типу "Орлан-10".

Загалом з початку війни в Україні ЗСУ ліквідували 25 100 російських окупантів. Також наші бійці знищили безліч техніки: понад 1,1 тисячі танків, 2,7 тисячі бойових броньованих машин, 341 безпілотник, 172 реактивні системи залпового вогню тощо.

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Українські військові нищать окупантів: останні новини

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На Півдні України сили ППО ліквідували російський ударний безпілотник "Форпост", який коштує 7 мільйонів доларів.

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького пострілом знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Воїни бригади імені князя Володимира Великого передали вогняний "привіт" окупантам. Потужне відео – дивіться тут.

У Пологах на Запоріжжі ЗСУ завдали вогневого ураження ворогу. Через це окупаційні війська були змушені покинути свої позиції та відступити. Багато їхньої техніки наші захисники відправили вслід за кораблем.