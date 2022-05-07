У зоні ООС українські воїни відбили 9 атак ворога та знищили багато техніки
7 травня 2022 , 23:25Читать новость на русском
Джерело:угруповання Об'єднаних Сил
Піти у наступ на Донбасі 7 травня окупантам не вдалося. Збройні Сили України успішно відбили 9 ворожих атак.
Деталі про успіхи ЗСУ в зоні ООС
Українські бійці поквиталися з путінськими армійцями, які цинічно вдерлися в нашу країну. Ворог зазнав нових великих втрат.
Важливо Лише ЗСУ та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу, – Зеленський
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Разом до перемоги!
– наголосили в угрупованні Об'єднаних Сил.
Втрати росіян в зоні ООС за добу
- 19 танків;
- 20 одиниць бойової броньованої техніки;
- 6 автомобілів;
- 4 спеціальні броньовані автомобілі;
- 1 одиниця спеціальної інженерної техніки.
Крім того, підрозділи Протиповітряної оборони збили у небі над Донбасом російський ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотників типу "Орлан-10".Зверніть увагу! Загалом з початку війни в Україні ЗСУ ліквідували 25 100 російських окупантів. Також наші бійці знищили безліч техніки: понад 1,1 тисячі танків, 2,7 тисячі бойових броньованих машин, 341 безпілотник, 172 реактивні системи залпового вогню тощо.
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Українські військові нищать окупантів: останні новини
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