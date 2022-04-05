У зоні ООС ворог обстріляв фенольний завод та інші об'єкти мирної інфраструктури
Джерело:Операція об'єднаних сил
На Донбасі російські військовики 4 квітня почали обстрілювати багато об'єктів мирної. Зокрема, розбомбили Дзержинський фенольний завод, де дуже багато пошкоджень.
Проте, на щастя, небезпеки зовнішньому середовищу немає. Про це повідомили в оперативному зведенні Операції об'єднаних сил за 4 квітня.
Зауважте За тиждень українські воїни в ООС відбили 51 атаку і знищили понад 200 одиниць техніки росіян
Перерахували наслідки обстрілів
Загалом наші захисники зафіксували 7 влучань у цей фенольний завод на території селища міського типу Нью-Йорк. Наразі невідомо, скільки саме снарядів туди планували запустити окупаційні війська.
Що пошкодили цими влучаннями:
- 3 ректифікаційні колони;
- 3 збірники товарної продукції;
- міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила;
- матеріальні трубопроводи;
- вагон-цистерна;
- металеві споруди.
Рятувальники, які працювали в цей день на Донбасі / Фото штабу ООС
Що ще зруйнували та пошкодили ворожі обстріли:
- 5 житлових будинків у Торецьку та смт Нью-Йорк;
- склад запчастин, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі в Cєвєродонецьку;
- перебитий газопровід в Cєвєродонецьку – без газопостачання залишилися й населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів);
- знеструмлені 13 населених пунктів частково та 17 повністю – без світла зараз 95 938 споживачів;
ДСНС працює після обстрілів / Фото штабу ООС
До теми – Бій за Донбас визначає долю Путіна: дивіться відео