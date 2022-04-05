У зоні ООС ворог обстріляв фенольний завод та інші об'єкти мирної інфраструктури

На Донбасі російські військовики 4 квітня почали обстрілювати багато об'єктів мирної. Зокрема, розбомбили Дзержинський фенольний завод, де дуже багато пошкоджень.

Проте, на щастя, небезпеки зовнішньому середовищу немає. Про це повідомили в оперативному зведенні Операції об'єднаних сил за 4 квітня.

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Перерахували наслідки обстрілів

Загалом наші захисники зафіксували 7 влучань у цей фенольний завод на території селища міського типу Нью-Йорк. Наразі невідомо, скільки саме снарядів туди планували запустити окупаційні війська.

Що пошкодили цими влучаннями:

3 ректифікаційні колони;

3 збірники товарної продукції;

міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила;

матеріальні трубопроводи;

вагон-цистерна;

металеві споруди.

На підприємстві виготовляють і обробляють хімічні речовини неподалік від лінії зіткнення. Тому ще від початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році, була значна небезпека для навколишнього середовища. Влада України заздалегідь зробила все, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки руйнувань.



Рятувальники, які працювали в цей день на Донбасі / Фото штабу ООС

Що ще зруйнували та пошкодили ворожі обстріли:

5 житлових будинків у Торецьку та смт Нью-Йорк;

склад запчастин, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі в Cєвєродонецьку;

перебитий газопровід в Cєвєродонецьку – без газопостачання залишилися й населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів);

знеструмлені 13 населених пунктів частково та 17 повністю – без світла зараз 95 938 споживачів;



ДСНС працює після обстрілів / Фото штабу ООС

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