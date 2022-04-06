У зоні ООС за добу відбили 9 ворожих атак: знищено понад 20 одиниць техніки росіян

6 квітня 2022 , 22:54
Читать новость на русском

Джерело:

ООС

Українські захисники продовжують захищати рідну землю від російських загарбників. Зокрема, на Донецькому та Луганському напрямках.

Упродовж 6 квітня українські герої успішно відбили 9 атак ворога. Російським окупантам завдали втрат.

Зауважте Українські захисники стримали 3 атаки ворога зі сходу: знищені близько 60 росіян

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам,
– мовиться у повідомленні.

Українські герої знищили:

  • 6 танків;
  • 5 одиниць броньованої техніки;
  • 6 одиниць автомобільної техніки;
  • 4 артилерійські системи противника.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

  • 2 літаки;
  • 1 крилату ракету;
  • 1 безпілотний літальний апарат ворога.

Наші захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Важливо – генерал США спрогнозував, скільки триватиме війна: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало