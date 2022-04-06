У зоні ООС за добу відбили 9 ворожих атак: знищено понад 20 одиниць техніки росіян
6 квітня 2022 , 22:54Читать новость на русском
Джерело:ООС
Українські захисники продовжують захищати рідну землю від російських загарбників. Зокрема, на Донецькому та Луганському напрямках.
Упродовж 6 квітня українські герої успішно відбили 9 атак ворога. Російським окупантам завдали втрат.
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Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам,
– мовиться у повідомленні.
Українські герої знищили:
- 6 танків;
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- 4 артилерійські системи противника.
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- 2 літаки;
- 1 крилату ракету;
- 1 безпілотний літальний апарат ворога.
Наші захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.
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