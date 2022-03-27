У зоні ООС за тиждень відбили 63 ворожі атаки: знищені 80 танків і 7 літаків

Українські герої продовжують активно боронити нашу землю від російських окупантів. В зоні ООС ворог багато разів йшов в наступ, але наші захисники дали їм гідну відсіч.

На Донецькому та Луганському напрямках ворог продовжує атакувати наші землі. Сьогодні окупанти здійснили 5 атак, але завдяки майстерності наших захисників "досягнули" лише втрат 2 танків, БМП та автомобіля.

Читайте також Показник збиття ракет окупантів зараз вищий, аніж на початку війни, – речник Повітряних сил ЗСУ

Підсумок тижня

Загалом цього тижня в зоні ООС ворог здійснив 63 атаки. Втрати ворога склали 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер.

Окрім того, наші герої знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили п’ять БМП-3.

Дивіться також – Треба ще знайти дурнів, які сядуть за ті танки, – Костенко про "розконсервовану" техніку окупантів