У зоні ООС загинув український захисник Андрій Горлатий

У зоні ООС під час проходження служби загинув український військовий, молодший сержант Андрій Горлатий. Це сталося 4 квітня.
Джерело:Волинська ОДА
У Волинській ОДА повідомили, що до призову на контракт у 2018 році боєць жив у Луцьку. Там наголосили, що це – непоправна втрата.
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Що відомо про загиблого
- Народився у 1976 році. Був молодшим сержантом, старшим механіком-водієм.
- Був розлученим, у нього залишилися сини Максим і Павло.
- У Луцьку також проживають мати та сестра загиблого бійця.
Загинув ще один військовий з Волині
Вчора, 3 квітня, на вибуховому пристрої на Донбасі підірвався лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.
В ОДА також повідомили, що ховатимуть обох військовослужбовців, ймовірно, на Волині. Однак наразі дата прибуття їхніх тіл ще не відома.