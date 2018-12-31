Зради та перемоги 2018 року: що Україна прогавила, а чим може пишатися

У Новому 2019 році нас чекають не лише президентські, але й парламентські вибори. І для того, щоб вони відбулися чесно, потрібно змінити виборчу систему, позбутися мажоритарки, яка сприяє гречкосійству.

У 2018 році цього зробити не вдалося. І це одна з поразок року, що минає.

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Реформу, попри масові акції протестів, так і не здійснили. Тому замість пропорційної системи із відкритими списками досі маємо стару-добру мажоритарку з усіма можливостями підкупу виборців

У 2018 році було понад півсотні нападів на активістів – це лише приблизні цифри. Тих, хто посмів вийти проти влади, в Україні знущалися та вбивали.

Але найбільше знущання – бездіяльність правоохоронців. Хоча президент обіцяв: покарають усіх винних. Судять виконавців, натомість замовників атак на активістів ніхто не покарав.

Журналісти спершу підловили на приховуванні російських паспортів у членів родини Сергія Семочка. А ще статків: три будинки, машини, гелікоптер, які майстерно сховав у засекречених деклараціях. Перший заступник контррозвідки України Сергій Семочко взявся виправдовуватися.



Сергій Семочко

І навіть подав до суду на журналістів проекту "Наші гроші", які розкопали секретну інформацію про нього. І знову погорів на брехні. Бо російський паспорт у його дружини таки є. Це слідом за журналістами підтвердили в СБУ. І статки незаконні вочевидь теж є цим тепер займається НАБУ. От тільки Семочко і далі при посаді. А найстрашніше, що при владі, очевидно, він такий не один.

Непогано живеться й колишнім. Віктор Янукович, щоправда, кажуть, хворіє, травмувався нібито під час гри у теніс. Тому й останнє слово на суді не сказав. Вирок от-от буде, однак, заочний. Тим часом, команда втікача намагається відсудити в держави конфісковані півтора мільярда, вони успішно знімають через суд поспіхом накладені санкції Євросоюзу і досі заробляють в Україні.



Віктор Янукович

Зате, у 2018 після п'яти років війни ми нарешті припинили дружбу з Росією. Договір, підписаний ще 20 років тому, попри війну, полонених і тисячі вбитих, досі був чинним. Чиновники кажуть: не розривали його, бо факти порушень хочуть використати у міжнародних позовах до Росії.

А ще під кінець року зміцніла гривня. Усе тому, що під ялинку ми таки отримали транш від МВФ. Звісно, заради кредитних грошей депутати мали підняли ціни на газ. Іншого виходу в них не було, адже без міжнародної фінансової підтримки наступного року на Україну чекав би дефолт.

Однак, щоб отримати наступну порцію грошей, маємо виконати домашню роботу. Наприклад, до квітня 2019 вже має запрацювати Антикорупційний суд. За його створення проголосували цього року.

Найбільшою перемогою 2018 року історичного масштабу справедливо можна вважати надання Українській єдиній православній церкві автокефалії. Про це говорили, відколи наша держава стала незалежною, але втілили в життя лише тепер. Під час Об'єднавчого собору 15 грудня віряни обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, який 6 січня й отримуватиме Томос.