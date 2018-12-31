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      Измены и победы 2018 года: что Украина упустила, а чем может гордиться

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      В Новом 2019 году нас ждут не только президентские, но и парламентские выборы. И для того, чтобы они прошли честно, нужно изменить избирательную систему, избавиться от мажоритарки, которая способствует гречкосеянею.

      В 2018 году этого сделать не удалось. И это одно из поражений уходящего года.

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      Реформу, несмотря на массовые акции протестов, так и не осуществили. Поэтому вместо пропорциональной системы с открытыми списками до сих пор имеем старую-добрую мажоритарку со всеми возможностями подкупа избирателей

      В 2018 году было более полусотни нападений на активистов – это лишь приблизительные цифры. Над теми, кто посмел выйти против власти, в Украине издевались и убивали их.

      Но самое большое издевательство – бездействие правоохранителей. Хотя президент обещал: накажут всех виновных. Судят исполнителей, зато заказчиков атак на активистов никто не наказал.

      Журналисты сначала подловили на сокрытии российских паспортов членов семьи Сергея Семочко. А еще состояния: три дома, машины, вертолет, мастерски спрятаны в засекреченных декларациях. Первый заместитель контрразведки Украины Сергей Семочко принялся оправдываться.

      семочко Росія Порошенко розвідник російський паспорт
      Сергей Семочко

      И даже подал в суд на журналистов проекта "Наші гроші", которые раскопали секретную информацию о нем. И снова погорел на лжи. Потому что российский паспорт у его жены есть. Это вслед за журналистами подтвердили в СБУ. И состояния незаконные, очевидно, теперь есть чем заняться НАБУ. Вот только Семочко и дальше при должности. А самое страшное, что при власти, очевидно, он такой не один.

      Неплохо живется и прежним. Виктор Янукович, правда, говорят, болеет, якобы травмировался во время игры в теннис. Поэтому и последнее слово на суде не сказал. Приговор вот-вот будет, однако, заочный. Тем временем, команда беглеца пытается отсудить у государства конфискованные полтора миллиарда, они успешно снимают через суд второпях наложенные санкции Евросоюза и до сих пор зарабатывают в Украине.

      Янукович теніс
      Виктор Янукович

      Зато, в 2018 после пяти лет войны мы наконец прекратили дружбу с Россией. Договор, подписанный еще 20 лет назад, несмотря на войну, пленных и тысячи убитых, до сих пор был действующим. Чиновники говорят: не разрывали его, ибо факты нарушений хотят использовать в международных исках к России.

      А еще под конец года окрепла гривна. Все потому, что под елку мы таки получили транш от МВФ. Конечно, ради кредитных денег депутаты должны были поднять цены на газ. Другого выхода у них не было, ведь без международной финансовой поддержки в следующем году Украину ждал бы дефолт.

      Однако, чтобы получить следующую порцию денег, должны выполнить домашнюю работу. Например, до апреля 2019 уже должен заработать Антикоррупционный суд. За его создание проголосовали в этом году.

      Крупнейшей победой 2018 года исторического масштаба справедливо можно считать предоставление единой Украинской православной церкви автокефалии. Об этом говорили, когда наше государство стало независимым, но воплотили в жизнь только сейчас. Во время Объединительного собора 15 декабря верующие избрали предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который 6 января и будет получать Томос.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Украина – Россия Сергей Семочко Виктор Янукович Транш МВФ Томос
      Источник: 24 канал
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