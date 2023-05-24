Вже сховав вибухівку: зрадник України готував теракт на Курахівській ТЕС

Колишній український правоохоронець, який перейшов на бік окупантів, готував диверсію на Курахівській теплоелектростанції. Він навіть заховав вибухівку недалеко від ТЕС.

На щастя, наприкінці 2022 року працівники ДБР встановили, що експравоохоронець зі спільником готували диверсію на Курахівській ТЕС. Тож працівники Державного бюро розслідувань встановили місце схрону та запобігли терактові.

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Експоліцейський готував теракт на Курахівській ТЕС

Колишній український правоохоронець перейшов на бік окупантів та працював у них в окупаційній так званій "міліції Маріуполя". Саме він готував диверсію на Курахівській теплоелектростанції, що у Мар'їнському районі Донецької області.

Чоловік завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС. За планом, здійснити вибух на "об'єкті" повинен був спільник колишнього правоохоронця,

– встановило ДБР.

Проте план обвинувачуваного не вдався, завдяки діям ДБР. Тепер колишнього правоохоронця звинувачують в:

державній зраді;

приготуванні диверсії.

Якщо провину за статтями доведуть, то йому загрожує довічне позбавлення волі. Обвинувальний акт вже скерували в суд. Щодо спільника триває окреме розслідування.



ДБР знайшло сховок експравоохоронця

Варто зазначити, що ДБР відомо, що колишній правоохоронець після окупації Маріуполя:

пішов прислужувати окупантам;

проводив фільтраційні заходи на одному з блок-постів;

шукав патріотично налаштованих громадян, українських правоохоронців та військових, які залишилися під окупацією.

Експравоохоронця, що готував вибухи на залізниці, засудили до довічного

Служба безпеки України повідомила, що колишнього одеського правоохоронця визнали винним у державній зраді. Слідство встановило, що колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції:

співпрацював з ворогом, адже його завербувала російська розвідка після початку повномасштабної війни;

збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, ситуацію в портах Одеси, Чорноморська та залізничне сполучення;

дані планував передати воєнній розвідці ворога для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку;

планував вибухи на Одеській залізниці.

У суді експравоохоронець заявив, що жалкує лише про те, що його викрили передчасно. Детальніше про цю резонансну справу – читайте за посиланням.