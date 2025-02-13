СБУ ще чекають внутрішні розслідування: хтось у 2022 році повернув зрадника Козюру в структуру

Служба безпеки України викрила керівника Антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюру, який виявився російським "щуром". Відомо, що ФСБ завербувала його ще у 2018 році у Відні, однак російські куратори активували його лише наприкінці грудня 2024 року.

У 2019 році Козюра звільнився з органів СБУ, а після повномасштабного російського вторгнення знову мобілізувався. Про це в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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У 2022 році Козюра поновився на службу в СБУ

Як зазначив ексспівробітник СБУ, Дмитро Козюра звільнився зі Служби безпеки України через рік після того, як його завербували російські спецслужби. Втім, після повномасштабного вторгнення Росії знову мобілізувався. Протягом цих трьох років незрозуміло, де він перебував й чим займався.

Думаю, що вже внутрішня безпека СБУ разом зі слідчими перевірятиме, яким чином він поновився, хто сприяв цьому, хто, можливо, протягував по службі. Такі речі цілком можуть мати місце,

– зауважив Ступак.

За його словами, перед прийняттям на службу в СБУ потенційний працівник проходить багатогранну та складну перевірку, яка може тривати навіть рік. Перевіряється все: родичі, місце навчання, місце народження, попередні місця роботи тощо.

Козюра до грудня 2024 року перебував у сплячому режимі. Тобто взагалі не видавав себе. Але як тільки він почав ворушитися, то привернув до себе велику увагу й почалася кропітка робота, яка завершилася затриманням,

– мовив ексспівробітник СБУ.

Крім того, Служба безпеки задокументувала й злочинну діяльність батьків фігуранта. Вони підтримували русскій мір.

Зрадника можуть обміняти

У суспільстві виникають питання, чому так довго збирали докази, чому зрадника відразу не затримати. Річ у тім, що у працівників СБУ немає парабелума, з яким можна просто забігти й затримати. Для цього потрібна правова процедура.

Ви просто не розумієте, яка паперова робота була проведена. Там, можливо, було ще тонна – півтори оформлених документів, підписи прокурорів, судді, які все це погоджували, велика кількість доповідей вищому керівництву держави. Й після цього тільки було затримано цю людину,

– пояснив Ступак.

Він додав, що все це потрібно для того, аби довести справу до завершення, бо можуть бути винайняті адвокати, які розхитуватимуть справу, щоб повністю звільнити "щура" від відповідальності.

Загалом зраднику загрожує довічний термін ув'язнення. Втім, ексспівробітник СБУ припустив, що вже після отримання судового вироку Козюра, ймовірно, піде на обмін до Росії. Звісно, якщо росіяни в цьому зацікавлені й захочуть його витягнути.

До слова, керівника Антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюру, який працював на російську ФСБ, взято під варту на 60 днів, до 11 квітня, без права застави.