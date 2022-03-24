Зрадники України: у Новій Каховці двоє мешканців допомагають окупантам

Херсонська обласна прокуратура почала досудове розслідування щодо співпраці з окупантами. Фігурантами провадження стали два мешканці Нової Каховки.

Двоє мешканців Нової Каховки вирішили стати на бік ворога. Вони публічно допомагали російським солдатам утворювати окупаційні "органи управління".

До теми Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм

Слідство щодо колаборантів

Прокурори Херсонської обласної прокуратури почали досудове розслідування за фактом колабораціонізму. Окрім допомоги утворення "окупаційних органів", підозрювані брали участь в організації роздачі серед місцевих громадян "гуманітарної допомоги" окупантів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм. За співпрацю з ворогом суд може позбавити волі на строк від 10 до 12 років із забороною займати певні посади та конфіскацією майна.

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