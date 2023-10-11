Вбивав військових ЗСУ: зраднику з Донецька, який працював снайпером, загрожує довічне

Фахівцям СБУ вдалося зібрати доказову базу про злочини зрадника, якого вдалося взяти у полон влітку цього року. Відомо, що він входив до російського підрозділу снайперів та за весь час вбив щонайменше 21 воїна Збройних Сил.

Він доєднався до лав окупантів ще у 2015 році – його приваблювала висока заробітна плата. Зрадник розповів, що отримував разів у п'ять більше, аніж на попередній роботі.

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Що відомо про зрадника з Донецька

Мешканець тимчасово окупованого Донецька Роман Бубнов до 2015 року працював комірником у місцевому автомагазині, а після вирішив долучитися до "народної міліції" так званої "ДНР". Він навчався російських таборах підготовки бойовиків та мав позивний "Мєсний".

Після тренувань зрадника направили до окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади, яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу ЗС Росії. Він виконував бойові завдання на боці ворога в зоні АТО, за що тому платили кривавими рублями.

Після початку повномасштабного вторгнення Бубнов воював у складі окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Він брав участь у боях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки. Він навіть отримав нагороду від так званого "голови" Пушиліна.

Українським військовим вдалося взяти Романа Бубнова у полон у липні 2023 року. СБУ зібрала повну інформацію про нього. Відомо, що чоловік вбив щонайменше 21 службовця Збройних сил. Він розповів, що робив це виключно за гроші – ніякої ненависті не відчував. Заявив, нібито це для нього було як на полігоні, як стріляти в лист паперу.

Правоохоронці оголосили Бубнову підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Інтерв'ю Бубнова, що воював на боці окупантів: дивіться відео

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