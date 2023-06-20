Зранку у кількох районах Києва зникало світло: у чому причина

20 червня 2023, 08:22
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У Києві зранку 20 червня декілька районів залишились без світла. Однак вже поступово почали повертати електропостачання.

Зокрема, скарги на світло зафіксували у Солом'янському та Святошинському районах. Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

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Чому Київ був без світла

Вранці жителі деяких районів Києва скаржились на відключення електрики. Так, світла не було у Солом'янському та Святошинському районах.

У ДТЕК "Київські електромережі" зауважили, що у деяких районах зафіксовано аварійне відключення у мережі. О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини. Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки. Причини аварії з'ясовуються.

За даними наших журналістів, наразі світло вже почали повертати.

Нагадаємо, що у КМВА повідомляли, що вночі 20 червня дрони заходили на Київ хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Однак силами і засобам нашої ППО у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей. Наразі інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.

Нічна атака України 20 червня: що відомо

  • У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 20 червня ворог завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об’єктах України.
  • Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.
  • Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.
  • 30 "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
  • Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Там знищено понад два десятки "Шахедів".
  • Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300.
  • Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ.
  • До речі, міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що цієї ночі дрони атакували місто та область. На жаль, є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає.

Автор: Софія Ковнір