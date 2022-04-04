Зранку окупанти завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріли міста ворожими снарядами. Ракетні удари завдали вранці 4 квітня.

Олександр Сєнкевич зазначив, що у Миколаєві окупанти завдали кілька ударів із повітря. Зараз встановлюється, куди саме попали ракети.

Важливо Вночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі

Мер Миколаєва закликав містян не публікувати фото чи відео вибухів, а також не постити локацію попадання ракети.

Друзі, з самого ранку російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела,

– написав Олександр Сєнкевич.

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