Зрив конкурсу на главу САП може дорого коштувати Україні

США стають на захист нашої держави та залучає до цього Європейський Союз. Водночас Україна не може виконати свої обіцянки.

Ще під час свого візиту до США у вересні президент України обіцяв Джо Байдену, що конкурс на главу антикорупційного прокурора завершать у найкоротші терміни. Водночас всі ці 3 місяці конкурс систематично зривають – люди з цієї ж української влади.

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Члени комісії, делеговані від влади, просто не приходили на засідання. Як наслідок – для його проведення банально не вистачало кворуму.

Від чого залежить підтримка Заходу

Посли "Великої сімки" заявляють, що чекають від України негайного обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та реформи Служби безпеки.

А ще посли нагадали, що відбирати нових суддів до Конституційного Суду потрібно прозоро і чесно.

Саме від цього процесу залежить фінансова та політична підтримка України від Заходу. Водночас САП вже понад рік – без керівника.

Засідання комісії знову зірвали

Назар Холодницький пішов з відповідної посади ще в серпні 2020 року.

Вчора (6 грудня – 24 канал) повинно було відбутися чергове засідання комісії. Проте і на цей раз його зірвав один з членів комісії. Ним був представник від Верховної Ради Андрій Гуджал. Він не вийшов на онлайн-зв'язок, його всі чекали понад 3 години.

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Зрештою засідання перенесли на 7 грудня. Попри все це, ще 2 грудня члени конкурсної комісії від Ради прокурорів вирішили оприлюднити свої бали. Вони повідомили, що готові повторити свої оцінки, коли засідання таки відбудеться.

Україна сама посилює позиції Путіна

Тоді ж голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу Олег Татаров готує фальсифікацію конкурсу на керівника САП, а допомагає ніби йому в цьому генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Прозорий конкурс обрання нового очільника САП – це один з критеріїв, за яким у нас ще діє безвізовий режим з Європою.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

В такий спосіб Україна сама посилює позиції Путіна. Ми чекаємо рішучих дій від партнерів, водночас самі цих дій не робимо. До чого це може призвести?

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З Україною просто не захочуть зайвий раз мати справ. Востаннє, коли в американців були запитання до реформи корпоративного управління "Нафтогазу", вони відмовились виступати проти "Північного потоку-2". Чим зараз розплачуватимемось?