"Зробили по суті неможливе": військовий розповів про зрив оточення Донеччини

Українські захисники зірвали спробу російської армії оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію на Донеччині. Сили оборони зробили неможливе та не дозволили ворожим військам затиснути регіон у кліщі.

Про це командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив в ефірі 24 Каналу.

Провал наступу Росії та колосальні втрати ворога

За його словами, 3-й армійський корпус та інші підрозділи успішно розгромили наступальне угруповання ворога. Бійці виконали надзвичайно складне завдання та зруйнували стратегічні плани загарбників щодо окупації регіону.

Сили оборони зробили по суті неможливе. Вони зірвали наміри і плани противника по обходу Слав'янсько-Краматорської агломерації і, як наслідок, замикання кліщів для подальшої окупації Донбасу,

– зазначив Федоренко.

Попри тактичний провал загарбників, інтенсивність бойових дій на Донеччині залишається вкрай високою, зокрема на напрямку Родинського. Противник постійно залучає авіацію, важку артилерію та безпілотники для спроб прориву. Водночас сили безпілотних систем завдають окупантам суттєвих втрат: лише за цей місяць вони ліквідували близько 10 000 загарбників, більшість із яких знищено саме на Донецькому відтинку фронту.

Роботизація передової та зміна тактики восени

Військовий підкреслив, що основними завданнями на фронті залишаються якісна підготовка особового складу та подальша роботизація бойових процесів. Застосування безпілотної техніки дозволяє утримувати темп боїв і водночас берегти життя українських військовослужбовців.

Командир також зауважив, що з настанням осені виникають додаткові труднощі через втрату маскування в посадках та роздоріжжя. Через це підрозділи адаптують свої підходи й дедалі частіше переходять на використання гусеничних роботизованих комплексів.

Раніше зазначалося, що під час операції "Вівальді" українським захисникам вдалося ввести в оману противника завдяки тривалій інформаційній тиші та ретельно продуманим маневрам.