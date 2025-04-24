Перемовини в Лондоні скасували: яка може бути причина

У Лондоні відбулися переговори за участі української, американської та європейської делегацій. Статус цих зустрічей знизили, оскільки до Великої Британії не прибули деякі високопосадовці США.

Ймовірно, основною причиною стало питання територій. Таким припущенням з 24 Каналом поділився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Україна, США та Росія не можуть досягти домовленостей

Держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона 22 квітня увечері, однак скасував свої плани. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який відігравав ключову роль у зусиллях Білого дому з посередництва щодо припинення війни, також не прибув на переговори.

Замість Рубіо та Віткоффа на перемовини прибув представник Трампа у справах України, генерал Кіт Келлог. Він назвав ці зустрічі "технічними".

На думку Валерія Клочка, переговори могли бути скасовані з різних причин – від питань територіальних поступок до юридичного визнання контролю над окупованими територіями Росією. Точно сказати складно, але існує висока ймовірність, що обговорення стосувалося саме територій.

Можливо, про якесь публічне засвідчення контролю над ними,

– припустив він.

Щойно стало відомо про зниження рівня делегації на переговорах у Лондоні, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що Україна повинна самостійно визначати свій суверенітет. Це може свідчити про те, що тема територій дійсно могла стати причиною.

Водночас варто зазначити, що жодної офіційної заяви з боку Білого дому щодо вимоги до України юридично визнати Крим російським не було. Інформація про це з'явилася у публікації видання The Washington Post, яке посилається на власні джерела.

Однак відмова Марко Рубіо та Стіва Віткоффа брати участь у переговорах може вказувати на наявність серйозних розбіжностей у тристоронньому форматі Україна – США – Росія щодо умов припинення вогню.

Зазначимо, до складу української делегації на переговорах увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що важливо, Білий дім підтвердив новий візит спецпосланця Стіва Віткоффа до російського диктатора Владіміра Путіна.