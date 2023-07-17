Зрив Росією "зернової угоди": Зеленський красномовно прокоментував черговий шантаж Кремля

Термін дії "зернової угоди" завершився 17 липня, але Росія заявила, що не хоче її продовжувати. Попри це, всі готові продовжити постачання зерна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Його заяву процитував речник глави держави Сергій Никифоров.

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Зеленський прокоментував зрив Росією "зернової угоди"

Никифоров розповів, що під час сьогоднішнього інтерв'ю африканським журналістам Зеленський зазначив, що були дві угоди:

Україна, Туреччина, ООН;

Росія, Туреччина, ООН.

Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей,

– заявив український лідер.

Після офіційного сигналу Росії президент дав розпорядження Міністерству закордонних справ України підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об'єднаних Націй і Туреччини для того, щоб вони відповіли, що вони готові продовжувати цю ініціативу.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – підсумував глава держави.