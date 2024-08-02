Готуються "полювати" на F-16: "Атеш" помітив російський "Бук-М2" поблизу Маріуполя
Джерело:"Атеш"
Партизани з руху "Атеш" виявили нову знахідку на тимчасово окупованих територіях. Росіяни завезли свій "Бук-М2" у Донецьку область.
Агент "Атешу" виявив російський зенітний ракетний комплекс у Волноваському районі біля Маріуполя. В русі припустили, що, вочевидь, ворог перемістив свою систему туди через повідомлення про постачання літаків F-16 Україні від партнерів.
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Росіяни перемістили "Бук-М2" ближче до Маріуполя
У "Атеші" розповіли, що їхній агент вирахував місце розгортання ракетного комплексу окупантів. Окрім того, партизани також опублікували у відкритий доступ координати цього "Бук-М2" росіян.
"Атеш" виявив "Бук-М2" росіян під Маріуполем / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Схоже, що у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16 окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту,
– припустили в телеграм-каналі.
Представники "Атеш" також запевнили, що їхній рух і далі вестиме спостереження за діяльністю ворога, щоб виявити його цілі для подальшого знищення українськими військовими.
Приблизне місце розташування ворожого зенітного ракетного комплексу / Фото з телеграм-каналу "Атеш"