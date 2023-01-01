Ледь встигали перезаряджати NASAMS: Повітряні сили розповіли про відбиття атаки ворожих дронів

Українським воїнам вдається з блискавичною швидкістю освоювати озброєння, яке передають західні партнери. Зокрема, стало відомо, що під час останньої новорічної атаки ЗСУ розправились з ворожими повітряними цілями за допомогою норвезьких ЗРК NASAMS.

В останньому військовому пакеті допомоги від США йдеться, зокрема, про те, що ЗСУ невдовзі отримають 8 зенітно-ракетних установок NASAMS. Зі слів речника Повітряних Сил Юрія Ігната зрозуміло, що західним партнерам переживати не слід – нашим захисникам вдається досить швидко вчитися збивати ворожі ракети та дрони за допомогою новітньої зброї. До речі, сказав про це спікер в ефірі національного телемарафону після чергової російської атаки на Україну.

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Росіянам не вдалось знищити енергосистему в ніч на 1 січня

За словами Ігната, українське небо справді було під надійним захистом. Наші військові стояли на сторожі мирного життя людей в тилу навіть у ніч проти початку нового 2023 року. Важливо, що чимало іранських дронів-камікадзе та крилатих ракет було збито за допомогою західного озброєння.

Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили,

– сказав речник.

Окрім того, він зауважив, що такого унікального досвіду застосування цих ЗРК, мабуть, не має жодна країна у світі. Власне, наші захисники просто-таки під час ведення бою перезаряджали комплекси та знищувати повітряні цілі – це звучить як фантастика.

Україні потрібно більше озброєння

Однак була в промові Ігната була і ложка дьогтю у цій бочці меду. Спікер Повітряних сил підкреслив, що нашим військовим потрібно більше зброї від союзників, аби більш впевнено відчувати себе на полі бою. Хоча й, слід сказати, що ракет у нас достатньо, а самих ЗРК – ні.

Під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі. Це говорить про те, що в нас просто їх мало. Ракети є, а самих ЗРК нам треба більше,

– наголосив мовець.

Нагадаємо, після чергової масованої атаки в новорічну ніч речник Повітряних Сил констатував, що ЗСУ вдалось ліквідувати 45 безпілотників, які росіянам надає Іран. У командуванні української армії також підкреслили, що окупантам не вдалось зіпсувати свято українцям – вони даремно сподівались, що залишать нас без світла одразу на початку нового року.