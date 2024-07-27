У Зеленського заінтригували анонсом щодо нових ЗРК Patriot

Україна невпинно наголошує на необхідності ППО від партнерів. У Зеленського заінтригували коротким повідомленням щодо додаткових установок.

Близько тижня тому президент Зеленський інформував, що в Україну прибув ще один німецький Patriot. У суботу, 27 липня, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак лаконічно запевнив, що допомоги буде більше.

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ЗРК Patriot для України

Глава нашої держави у нещодавньому повідомленні акцентував, що попереду ще багато роботи стосовно посилення української протиповітряної оборони. Він дякував партнерам за кроки в цьому напрямку.

Patriot буде більше,

– написав глава ОП Єрмак.



Що потрібно знати про ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Повітряні сили констатували, що завдяки зенітно-ракетним комплексам Patriot від травня 2023 року жодна російська ракета типу "Кинджал" не досягнула Києва, адже всі цілі були перехоплені. Йдеться загалом про 20 ракет.

Вочевидь, однією з головних цілей України зараз – закрити увесь повітряний простір від російської зброї, а не лише столицю. Головний редактор Defense Express Олег Катков аналізував нещодавню балістичну атаку на Одесу та те, завдяки чому вдалось збити ціль.

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За словами експерта, збити балістику Україна могла або комплексом Patriot, або SAMP/T. Він зазначав, що тепер з більшою ймовірністю на відповідні балістичні цілі полюватиме саме ЗРК Patriot, оскільки нашій державі обіцяли надати більше відповідних систем.