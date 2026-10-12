Можемо залишитись без Patriot: чи здатна Європа покрити потреби України в ППО

За даними ЗМІ, Сполучені Штати можуть навіть перекрити Україні постачання зброї за програмою PURL, якщо атаки на російські НПЗ продовжаться. Саме так здебільшого Сили оборони отримують ракети до ЗРК Patriot.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з політологом Артемом Бронжуковим. За його словами, європейські партнери, очевидно, зараз також шоковані настільки різкою зміною політики з боку Сполучених Штатів. Ще нещодавно усі гадали, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Тепер США нібито погрожують припинити будь-яку допомогу через удари по російських НПЗ.

Чи може Україна обійтися без американських Patriot?

Як наголосив Бронжуков, європейські лідери зараз уважно стежать за тим, як будуть розвиватися події. У них самих внутрішньополітичні труднощі через зростання популярності ультраправих партій. Зокрема, це відбувається у Франції та Німеччині.

На жаль, наразі малоймовірно, що Європа здатна покрити всі потреби України в ППО. Фактично альтернатив американським Patriot немає.

Якби вони могли, то давно перекрили б цю потребу. Та й є питання, чи американці здатні її повністю перекрити, враховуючи те, скільки балістики виробляє Росія. Це реалії, на які потрібно зважати та шукати нелінійні підходи для їхнього вирішення,

– зазначив Бронжуков.

Чи може Європа перекрити потребу України в Patriot: дивіться відео 24 Каналу

Ситуація для України зараз насправді непроста, але не варто посипати голову попелом. Вже неодноразово були моменти, коли здавалося, що проблем аж забагато. Але навіть тоді вдавалося знайти вихід.

Додамо, як повідомляють ЗМІ, адміністрація Трампа погрожує зупинити продаж Україні зброї за програмою PURL, якщо не припиняться атаки на російські НПЗ. Президент США переконаний, що ціни на дизель у США зросли через українські атаки, а не через бойові дії США проти Ірану та блокування Ормузької протоки.