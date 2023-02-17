Як українські захисники опановують Patriot: фото з навчань у Німеччині

Українські воїни продовжують опановувати ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень.

Фото з тренування наших військових на системах ППО Patriot оприлюднили в мережі. Про це інформує 24 Канал.

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Як українські зенітники опановують Patriot

Представники Збройних сил ФРН розповіли, що наші зенітники швидко опановують ЗРК Patriot. У Німеччині наголосили, українські воїни високо вмотивовані і більшість з них уже має досвід участі в бойових діях.

Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться,

– сказав німецький офіцер.

Навчання дуже інтенсивне. Українські зенітники тренуються 6 днів на тиждень та мають лише один вихідний.

Адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну і не з порожніми руками,

– підкреслили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як українські зенітники навчаються на Patriot / Фото Бундесверу Німеччини

Деталі навчань українських воїнів на ЗРК Patriot у Німеччині

Зауважимо, що Німеччина також вирішила надати нам ці ЗРК на початку 2023-го. У Бундесвері повідомили, що з 31 січня українські військові тренуються на 3 станціях ФРН.

Зокрема, наші воїни вчаться:

тактично керувати центром управління вогнем,

керувати пусковими пристроями, у тому числі заряджати,

обслуговувати та ремонтувати системи озброєння.

Українські військові також проходять навчання на Patriot у США. Зауважимо, що окрім Сполучених Штатів та Німеччини, ще дві такі пускові установки нашій державі планують надати Нідерланди



Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 Каналу