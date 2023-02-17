Як українські захисники опановують Patriot: фото з навчань у Німеччині
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Українські воїни продовжують опановувати ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень.
Фото з тренування наших військових на системах ППО Patriot оприлюднили в мережі. Про це інформує 24 Канал.
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Як українські зенітники опановують Patriot
Представники Збройних сил ФРН розповіли, що наші зенітники швидко опановують ЗРК Patriot. У Німеччині наголосили, українські воїни високо вмотивовані і більшість з них уже має досвід участі в бойових діях.
Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться,
– сказав німецький офіцер.
Навчання дуже інтенсивне. Українські зенітники тренуються 6 днів на тиждень та мають лише один вихідний.
Адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну і не з порожніми руками,
– підкреслили у Повітряних Силах ЗСУ.
Як українські зенітники навчаються на Patriot / Фото Бундесверу Німеччини
Деталі навчань українських воїнів на ЗРК Patriot у Німеччині
Зауважимо, що Німеччина також вирішила надати нам ці ЗРК на початку 2023-го. У Бундесвері повідомили, що з 31 січня українські військові тренуються на 3 станціях ФРН.
Зокрема, наші воїни вчаться:
- тактично керувати центром управління вогнем,
- керувати пусковими пристроями, у тому числі заряджати,
- обслуговувати та ремонтувати системи озброєння.
Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 Каналу