"Це потрібно не лише Україні": Зеленський розповів про що просив Байдена, а тепер Трампа

Днями Володимир Зеленський надіслав листа до Білого дому і Конгресу, у якому попросив допомогти Україні захиститися від масованих атак Росії. Президент підкреслив, що найбільшим викликом залишається нестача ракет-перехоплювачів для знищення ворожої балістики.

Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет. Водночас у світі дедалі збільшується дефіцит протибалістичних засобів захисту. Про це в інтерв'ю CBS News розповів Володимир Зеленський.

Що попросив Зеленський у США?

США наразі не виробляють достатньо антибалістичних ракет. На думку президента, це може стати серйозною проблемою не лише для України, а й для інших регіонів світу, зокрема Близького Сходу.

Політик, наголосив, що нинішнє виробництво на рівні 60 – 65 ракет на місяць для сучасних викликів – це дуже мало.

Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США й сподіваюся, що там зрозуміють нашу потребу та дадуть відповідь. Дуже важливо збільшити виробництво таких ракет,

– зазначив президент.

Зеленський розповів, що він звернувся до адміністрації Трампа із тим самим проханням, з яким звертався до Байдена – надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Ми могли б збільшити виробництво ракет для Patriot. Це було б корисно не лише для України, а й для Близького Сходу та всіх, кому США вирішать допомагати,

– підсумував глава держави.

У Європи має бути своя антибалістична система

Раніше Зеленський заявляв, що Європі потрібна власна система протиракетної оборони.

За його словами, європейські виробники разом з Україною працюють над створенням альтернативи ракети PAC-3 для Patriot. Він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться знайти практичне рішення.

Президент також зазначив, що за рік потрібно створити власну антибалістичну систему, щоб зменшити залежність від Patriot.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов у коментарі для 24 Каналу пояснив, що створення повноцінного аналога Patriot у короткі строки малоймовірне. За його словами, це надзвичайно складна система, і у світі є лише кілька країн, які здатні її виробляти.