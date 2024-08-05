Автоматичний захист об'єктів і не лише: на що здатні ЗРК Skynex, які вже є в ЗСУ

В офіційному відео до дня Повітряних сил ЗСУ вперше показали німецькі системи ППО Skynex. Їхні характеристики вражають, а самі системи серйозно підсилять захист від атак росіян.

Українські захисники вже використовують Skynex. Про особливості німецького ЗРК 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Особливості комплексів Skynex

Оперативне командування "Захід" вперше продемонструвало зенітно-ракетний комплекс Німеччини Skynex. Характеристики цієї ППО доволі потужні. Зокрема, цей комплекс може збивати кілька безпілотників за один раз.

Rheinmetall виконало це завдання. Skynex – це об'єктовий механізм, який може працювати в автоматичному режимі, 35-міліметрова гармата, яка відстрілює запрограмовані снаряди, та справді може працювати по кількох об'єктах на дальності 4 кілометри. Там, де він стоятиме, навіть в автоматичному режимі, ні "Шахед", ні крилата ракета до об'єкта не підійде,

– розповів Роман Світан.

Дуже важливою особливістю, є те, що система використовує спеціальні алгоритми для оцінки загрози та прийняття рішення про відкриття вогню без втручання оператора.

Так, в автоматичному режимі Skynex здатний самостійно визначити найефективніший тип боєприпасу та його параметри (наприклад, дистанцію детонації) для знищення конкретної цілі.

"Частину цього замовлення ми отримали. Красно дякуємо Шольцу та уряду Німеччини, які оплатили це замовлення в Rheinmetall і поставили нам ці доволі просунуті машини для виконання певних завдань. Нам майбутнє нам потрібні будуть сотні цих систем", – зазначив Світан.

Додамо, що Skynex використовує сучасні цифрові системи управління, що дозволяє інтегрувати її з іншими системами ППО та командними пунктами. Це дає змогу ефективно координувати дії з іншими системами захисту, створюючи багаторівневу оборону.