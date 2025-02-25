СБС знищили сучасний комплекс ППО, який прикривав окупантів на Луганщині

Сили безпілотних систем знищили ще один ворожий комплекс протиповітряної оборони, який прикривав підрозділи російських загарбників. Уразити ціль вдалося на території Луганської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили Безпілотних Систем. Там також оприлюднили ефектні кадри знищення російської ППО.

Дивіться також "Чудо-броня" не допомогла: на Курщині російський "танк-черепаха" епічно впав у яму і був добитий

Як вдалося знищити російську систему ППО

Оператори 412-го полку "NEMESIS" у Луганській області знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М4" (9К35М4). Це одна з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК "Стріла-10", яка здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів.

Її завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів. Але наші оператори вкотре продемонстрували, хто справжній господар у небі,

– ідеться у повідомленні.

У Силах Безпілотних Систем нагадали, що це вже другий знищений ЗРК такого типу і загалом п'ятий уражений комплекс протиповітряної оборони підрозділами СБС у лютому.

Знищення російської ЗРК на Луганщині: дивіться відео

До слова, раніше оператори 412-го полку "NEMESIS" у взаємодії з підрозділами Сил територіальної оборони та іншими суміжними підрозділами виявили та знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220 мм. Йшлося про ТОС-1А "Сонцепьок".