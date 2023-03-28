Влучили у жирну ціль: гаряче відео ліквідації ворожого ЗРК "ТОР" дроном-камікадзе

Захисники України продовжують ефективно знищувати ворога. Так, на брухт вдалося перетворити російську ЗРК "ТОР". Для цього використали дрон-камікадзе.

Своїми здобутками похизувалися спецпризначенці Центру спецоперацій "А". Їм вдалося знищити російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2".

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Четвертий "ТОР" за березень

На рахунку наших воїнів це вже четвертий "ТОР" тільки за березень! А, між іншим, завдання саме цих комплексів – ураження повітряних цілей на відстані до 12 кілометрів і на висоті 10 кілометрів. Тож у нас питання: "а что случілось"?

– іронізують у СБУ.

Дроном-камікадзе спецпризначенці знищили "ТОР-М2": дивіться відео

У відомстві також зауважили, що ще однією мішенню став РСЗВ "Град". Він після влучного удару дрона-камікадзе також став горою брухту.

Оскільки ми почали говорити про втрати ворога, то несправедливо буде оминути увагою статистику. Нею щоденно ділиться Генштаб ЗСУ. Гайда знайомитися зі свіжою, опублікованою 28 березня.

Ще майже 600 нових "пакетів"

Лиш за минулу добу наші військові відправили на той світ 570 російських бійців. Загальні втрати ворога у живій силі вже налічують 171 730 загарбників.

Крім того, на брухт вдалося перетворити 3 602 танки, 6 966 бойових броньованих машин, 2 653 артилерійські системи, 525 РСЗВ, 277 засобів ППО.

3 602 танки, 6 966 бойових броньованих машин, 2 653 артилерійські системи, 525 РСЗВ, 277 засобів ППО. Ще на балансі ворожого війська стало на 305 літаків, 291 гелікоптер, 2 235 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилату ракету, 18 суден, 5 502 автомобілі й автоцистерни та 287 одиниць спеціальної техніки менше.