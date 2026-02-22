Втратили понад 50 мільйонів доларів: СБС вгатили по двох ЗРК "Тор" та нафтобазі росіян
- Українські підрозділи знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" вартістю понад 50 мільйонів доларів поблизу населених пунктів Кисличе та Тополине в Донецькій області.
- Українські військові також уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів паливом.
Українські підрозділи за добу ліквідували два зенітні ракетні комплекси "Тор" вартістю понад 50 мільйонів доларів. Також було уражено нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську.
Підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знижувати спроможності протиповітряної оборони ворога. Про нові втрати окупантів повідомили СБС у телеграмі.
Що знищили українські бійці?
Протягом доби українські військові знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" загальною орієнтовною вартістю понад 50 мільйонів доларів США.
У координації з Центром глибинних уражень угруповання СБС оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили ЗРК "Тор" поблизу населеного пункту Кисличе Донецької області. Водночас оператори 1-го окремого центру СБС ліквідували ще один аналогічний комплекс біля села Тополине на Донеччині.
Крім того, українські бійці вгатили по нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську, яку ворог використовував для забезпечення своїх підрозділів паливом.
СБС завдали втрат росіянам: дивіться відео
У ЗСУ пояснюють, що знищення сучасних систем ППО послаблює захист ворога з повітря, ускладнює його пересування та постачання. Це дає українським силам більше можливостей завдавати ударів по військових об'єктах Росії у тилу.
Що відомо про інші російські втрати?
З початку агресії проти України, Росія втратила близько 1 259 780 особового складу, 11 694 танків, та 24 069 бойових броньованих машин. За останню добу ЗСУ знищили 890 російських військових, 9 танків, та 6 бойових броньованих машин.
21 лютого стало відомо, що у Криму в районі Інкермана було уражено два сторожові кораблі "Охотник", а в Євпаторії пошкоджено два літаки Бе-12. У Запорізькій області підрозділи Сил оборони вразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".
У Самарській області Росії на Нефтегорському газопереробному заводі сталася масштабна пожежа після атаки, внаслідок якої спалахнуло щонайменше 5 резервуарів. За попередніми даними, пожежу спричинили 4 невідомі безпілотники, а супутникові дані NASA зафіксували потужні теплові сигнатури, що свідчить про масштабне загоряння.