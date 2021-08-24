Зробили з РНБО якогось інквізитора, – Данілов про ситуацію з Кличком

Олексій Данілов наголосив, що міський голова Києва Віталій Кличко повинен розібратися зі станом води в місті. На минулому засіданні Ради національної безпеки та оборони мера хотіли просто заслухати.

Секретаря РНБО запитали, чи запросять мера Києва Віталія Кличка на наступне засідання. Данілов наголосив, якщо виникають питання щодо міста, то міського голову можуть запросити. За словами чиновник, нічого "лячного" в цьому немає.

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"Ми з Кличком маємо зараз розбиратися, що відбувається в Києві з водою….Про цю Бортницьку станцію вже скільки я в політиці, стільки про неї чую, – з 1994 року. Її як не було, так і немає. Хай визначаються, що вони з цим мають робити", – сказав Данілов.

Минулого разу Кличка попередили про засідання РНБО о 13:15.

Заслухати – нічого страшного немає...Зробили з РНБО якогось інквізитора,

– наголосив чиновник.

Наступне засідання РНБО призначає президент, тому його дата поки невідома.

Що цьому передувало