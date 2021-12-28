Зробили росіянам подарунок, – Притула відповів, що відбувається на фронті

У Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, проте дотримується його лише Україна. Окупанти тільки користуються так званим подарунком.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політик Сергій Притула. За його словами, наразі "з того боку" ніхто не збирається дотримуватись режиму тиші.

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Росіяни користуються перемир'ям

"У нас знову чергове перемир'я, яке ще жодного разу на користь не йшло ні Україні, ні ЗСУ", – сказав Сергій Притула.

Політик зазначив, що кожного разу перемир'я фактично триває в односторонньому порядку, адже з боку України воно дотримується, але росіяни на нього не звертають уваги.

Я показала практика попередніх років, коли оголошується перемир'я, вони вміло ним користуються, проводячи під час цього в себе достатньо масштабні навчання. Відпрацьовують злагодженість дій між своїми підрозділами. Це ми їм час від часу робимо такі подарунки,

– зазначив Притула.

Відповідна ситуація насправді була і в попередні роки, і залишається зараз. На думку політика, є певна політична кон'юнктура, проте такі речі вкрай важко сприймати морально.

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Перемир'я на Донбасі: коротко