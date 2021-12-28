Зробили росіянам подарунок, – Притула відповів, що відбувається на фронті
Джерело:24 канал
У Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, проте дотримується його лише Україна. Окупанти тільки користуються так званим подарунком.
Про це в ефірі 24 каналу розповів політик Сергій Притула. За його словами, наразі "з того боку" ніхто не збирається дотримуватись режиму тиші.
Зверніть увагу Різдвяне "перемир'я": окупанти важко поранили двох бійців на Донбасі
Росіяни користуються перемир'ям
"У нас знову чергове перемир'я, яке ще жодного разу на користь не йшло ні Україні, ні ЗСУ", – сказав Сергій Притула.
Політик зазначив, що кожного разу перемир'я фактично триває в односторонньому порядку, адже з боку України воно дотримується, але росіяни на нього не звертають уваги.
Я показала практика попередніх років, коли оголошується перемир'я, вони вміло ним користуються, проводячи під час цього в себе достатньо масштабні навчання. Відпрацьовують злагодженість дій між своїми підрозділами. Це ми їм час від часу робимо такі подарунки,
– зазначив Притула.
Відповідна ситуація насправді була і в попередні роки, і залишається зараз. На думку політика, є певна політична кон'юнктура, проте такі речі вкрай важко сприймати морально.
Дивіться програму "Бардак" на 24 каналі: відео
Перемир'я на Донбасі: коротко
- 22 грудня у ТКГ домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, що діє з липня 2020 року. У Тристоронній контактній групі повідомили, що бачать готовність обох сторін продовжити перемир'я.
- Проте окупанти почали зривати тишу, коли минув лише один день з домовленостей. 26 грудня внаслідок дій російсько-окупаційних військ отримав поранення український військовий. Його стан здоров'я медики оцінювали як важкий.
- Вже 27 грудня у зоні Операції Об'єднаних Сил на Донбасі двоє українських військових зазнали поранення. Проросійські бойовики зривали режим тиші аж 9 разів.