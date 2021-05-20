Зробили сюрприз, – Зеленський про святкування дня народження в компанії соратника Коломойського

На пресконференції президента Володимира Зеленського йому дорікнули за святкування дня народження у квартирі одного з найближчих соратників олігарха Ігоря Коломойського Тимура Миндича. Однак глава держави запевнив, що йому зробили сюрприз.

Зеленський святкував день народження у своїй квартирі на Грушевського у Києві. Квартира Миндича є в цьому ж будинку.

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Зеленський розповів, що влаштували "такий прикол"

Зеленський зазначив, що Миндич є комерційним директором студії "Квартал 95", тож має прекрасні стосунки з акторами та авторами студії. Отож вони разом зробили для президента сюрприз, покликавши його на кілька поверхів вище.

Був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту. Це був у них, вибачте за таке слово, такий прикол,

– переконує Зеленський.

Президент розповів, що його друзі принесли музичні інструменти, вони разом співали пісні "95 кварталу". Там було близько 30 людей. Зеленський додав що не розуміє, у чому тут великий секрет.

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