Зростання кількості хворих найвище у світі: Словаччина готується до локдауну через COVID-19
24 листопада 2021 , 16:10Читать новость на русском
Джерело:aktuality.sk
Уряд сусідньої Словаччини на засіданні може запровадити короткостроковий локдаун. У країні виявили найвище щоденне зростання нових інфікувань коронавірусом.
За останню добу, 23 листопада, у Словаччині виявили понад 11 тисяч нових заражень. У країні з 5,5-мільйонним населенням зростання інфікування коронавірусом на душу населення є найвищим у світі.
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Ситуація з коронавірусом у Європі
- За прогнозом ВООЗ у Європі до березня від ускладнень коронавірусу можуть померти ще 500 тисяч людей. Людей закликають бути відповідальними – вакцинуватись та носити маски.
- За півтора року пандемії у Німеччині зафіксували найбільший спалах коронавірусу. Канцлерка Ангела Меркель наголосила, що необхідний жорсткіший карантин.
- На території Австрії влада оголосила локдаун через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Він триватиме максимум 20 днів.
Коронавірус у Словаччині та Україна
- За весь час пандемії у Словаччині зафіксували 1, 09 мільйона випадків коронавірусу
- З липня цього року Словацька Республіка дозволила українським туристам в'їжджати на її територію.
- Після виключення України із "зеленого" списку ЄС, Словаччина зберегла право в'їзду для українців.
- З 11 листопада 2021 року Словаччина застосовує щодо громадян України на своїх зовнішніх кордонах Рекомендацію Ради Європи про тимчасове обмеження поїздок до ЄС, які не є необхідними.
- Невакцинованим українцям, які їдуть з приватною, чи туристичною метою до Словачиини, відмовлять у в'їзді.