Зростання кількості хворих найвище у світі: Словаччина готується до локдауну через COVID-19

24 листопада 2021 , 16:10
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Джерело:

aktuality.sk

Уряд сусідньої Словаччини на засіданні може запровадити короткостроковий локдаун. У країні виявили найвище щоденне зростання нових інфікувань коронавірусом.

За останню добу, 23 листопада, у Словаччині виявили понад 11 тисяч нових заражень. У країні з 5,5-мільйонним населенням зростання інфікування коронавірусом на душу населення є найвищим у світі.  

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Автор: Олег Терещенко