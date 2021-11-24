Зростання кількості хворих найвище у світі: Словаччина готується до локдауну через COVID-19

Уряд сусідньої Словаччини на засіданні може запровадити короткостроковий локдаун. У країні виявили найвище щоденне зростання нових інфікувань коронавірусом.

За останню добу, 23 листопада, у Словаччині виявили понад 11 тисяч нових заражень. У країні з 5,5-мільйонним населенням зростання інфікування коронавірусом на душу населення є найвищим у світі.

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Ситуація з коронавірусом у Європі

За прогнозом ВООЗ у Європі до березня від ускладнень коронавірусу можуть померти ще 500 тисяч людей. Людей закликають бути відповідальними – вакцинуватись та носити маски.

За півтора року пандемії у Німеччині зафіксували найбільший спалах коронавірусу. Канцлерка Ангела Меркель наголосила, що необхідний жорсткіший карантин.

На території Австрії влада оголосила локдаун через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Він триватиме максимум 20 днів.

Коронавірус у Словаччині та Україна