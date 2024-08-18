"Елементарна математика": Стефанчук пояснив, чому та коли в Україні можуть зрости податки

Питання підвищення податків в Україні зараз постало доволі гостро. Його можуть почати розглядати вже у вересні.

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук сказав, що питання збільшення податків в Україні є нагальним. Він наголосив, що все, за що воює Україна, фінансується з нашого державного бюджету.

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Фронт збільшується

Стефанчук пояснив, що все інше нам фінансують наші партнери. Мовиться про всі інші витрати – соціальну сферу, бюджетні різні видатки.

Ми працюємо на Збройні сили України. І ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих. Це ж елементарна математика,

– підкреслив глава парламенту.

За його словами, до питання збільшення податків обов'язково дійде. Він додав, що, можливо, це станеться у вересні, адже необхідність виплачувати зарплати нашим військовим.