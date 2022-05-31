Зростання втрат серед офіцерів ще погіршить моральний дух росіян та можливості управління, – ISW

У війні в Україні гинуть багато російських молодших офіцерів. Через це моральний дух окупаційних сил – дуже низький і ще погіршуватиметься, адже можливості для управління військами падають.

В Інституті вивчення війни кажуть, що втрата молодшого офіцерського складу може призвести взагалі до подальшого морального зриву. В своїх оцінках експерти покладаються на дані Міністерства оборони Великої Британії.

Тим часом Основні зусилля росіян на фронті – взяття Сєвєродонецька, ворог пробував просунутися від Лиману

Втрати молодших офіцерів у Росії – просто нищівні

Британські розвідники кажуть, що росіяни втратили дуже багато офіцерів молодшого та середнього рангу. Через це командири батальйонів та бригад змушені іти безпосередньо на поле бою та вести війська вперед і таким чином наражатись на небезпеку.

Традиційне місце комбатів та комбригів в російській армії було в тилу, вони делегували обов'язки молодшим офіцерам. Міноборони Британії повідомляє, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції – через відсутність професіоналізму та модернізації в армії держави-агресорки.

Проблеми – в командуванні БТГр

Через значні втрати кілька батальйонних тактичних груп об'єднались, що ускладнює управління ними. Таким чином, кажуть в ISW, зростання деморалізації та погане командування можуть дати українським військовим можливість вести контрнаступальні дії.

В Інституті вивчення війни зауважили, що Росія продовжує вкладати багато ресурсів у битву за Сєвєродонецьк, при цьому це відбувається ціною зменшення зусиль на інших напрямках.

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Яка ситуація зараз на фронті: коротко – від Генштабу ЗСУ

За попередню добу українські захисники відбили 8 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала вогневих ударів по окремих підрозділах противника на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Найбільше сил ворог кинув на штурм Сєвєродонецька. Також росіяни продовжують штурмувати Тошківку.

На Слобожанський напрямок ворог перекидає техніку та війська та готується до наступу.

У напрямку від Лиману росіяни перегруповують сили, аби проводити наступальні дії. Попередньо, ці спроби успіху не мали.

На Слов'янському напрямі окупанти штурмували Довгеньке, Золоте, Комишуваху, проте безуспішно.

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