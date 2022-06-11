Чи зростатимуть ціни на овочі й фрукти та від чого це залежить: пояснення Мінагро

Наразі Україна наближається до періоду низьких цін на фрукти та овочі. Проте все ж згодом може бути значне подорожчання цього типу товарів.

Детальніше описав ситуацію щодо ймовірних змін на ринку розповів 10 червня перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Що саме впливає на ріст цін

Окрім загального становища економіки, на сільськогосподарську продукцію також впливає й елемент сезонності. Якщо мовиться про групу садівництва, овочі та ягоди, то ми наближаємо до періоду менших цін.

Зараз буде все більше збору врожаю. Тому зараз, як мінімум до жовтня, немає передумов для росту (Цін – 24 канал). Потім зібрані "борщовий набір", фрукти закладаються в сховища на зберігання – там може бути інша ситуація,

– пояснив Висоцький.

Він додав, що в цей період також збільшуються надої корів. Тому, ймовірно, не буде наразі значного росту вартості молочних продуктів. "Якщо не буде макровикликів, як зростання цін на паливо чи інших факторів, то з точки зору аграрного циклу передумов для росту цін немає", – підсумував експерт.

Також розповів про певні проблеми

За словами першого заступника міністра цьогоріч в Україні досить складна ситуація з черешнею. Це зумовлено тим, що під тимчасовою окупацією перебуває основний регіон вирощування – Мелітопольський район. Але українцям доступна черешня з інших регіонів – Одещини та Закарпаття. Сильних заморозків весною не було, тому там вдасться зібрати хороший врожай.

Щодо кавунів, то трошки складніше. Адже частково окупована головна область, де вони вирощувалися – Херсонщина.

Є, звісно, баштанні культури на Одещині. Але там менші об'єми. Тому для того, щоб мати доступну кількість баштанних культур насамперед сподіваємося на успіх ЗСУ та деокупацію відповідних областей,

– зазначив Висоцький.

Слід зауважити, що є й багато інших видів фруктів і овочів, які просто неможливо завезти з окупованих територій. Окупанти їх часто вивозять у Росію чи інші окуповані території.

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