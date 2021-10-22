Зрозуміла, що був сильний удар, – Устінова розповіла про свою травму в парламенті

Вранці 22 жовтня нардепка від "Голосу" Олександра Устінова травмувала голову при вході до Верховної Ради. Політикині довелось викликати швидку допомогу. Устінова пояснила: на неї впав металевий засув з дверей.

Інцидент стався біля дверей 5-го під'їзду Верховної Ради. Нардепка зауважила, що їй пощастило, що засув упав боком, а не вертикально, адже його вага – близько 2 кілограмів.

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Устінова зрозуміла, що був сильний удар

Я спочатку зрозуміла, що сильний удар. Стало боляче. За мною стояв колега. Він сказав, щоб я не боялась, адже крові нема. Пройшли 30 секунд і я розумію, що по шиї починає текти кров,

– згадала Устінова.

Після травми в політикині піднявся тиск

У нардепки віднявся тиск. Медики надали Устіновій допомогу, зробивши ін’єкції препаратів. Вже 23 жовтня політикиня йде на МРТ. Зараз у постраждалої – сонливість, яку вона пов'язує з прийняттям ліків.

Інцидент, швидше за все, був випадковим

Устінова вважає, що цей прикрий інцидент був випадковістю, проте причина у нього є – халатність працівників. Якщо їй вдасться отримати грошову компенсацію, то вона спрямує її на благодійність.

Дивіться відео з коментарем Устінової / Відео PavlovskyNews