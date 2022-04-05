Зрозумів, що чинимо вторгнення, – військовий із Росії, який захотів воювати за Україну

Росія вже майже 1,5 місяця продовжує війну в Україні. Серед окупантів виявились і ті, які захотіли воювати на українському боці, зрозумівши масштаб того, на що вони погодились.

Про це розповів один із таких російських військових, повідомляє 24 канал, посилаючись на брифінг росіян, які захотіли воювати за Україну у складі іноземного легіону. За його словами, він зрозумів ще на початку, що чинить вторгнення.

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Російський військовий: Наш підрозділ знищили

Як зазначив військовослужбовець із Росії, його, як і багатьох інших, відправили на територію України для виконання так званої "воєнної спецоперації", як їм казало командування.

У перші ж дні ворожий підрозділ фактично повністю знищили. Він потрапив під дуже сильний вогонь. Саме так окупант і потрапив у полон до українців, де, як він запевнив, усвідомив реальну картину дійсності.

Перебуваючи у полоні, я усвідомив, що насправді це ніяка не "спецоперація", а триває повномасштабне вторгнення на територію іншої держави,

– сказав він.

Росіянин додав, що на меті було встановити свою владу та режим. Поки ж він перебував у полоні, то його перевозили. Військовий із Росії бачив чимало зруйнованих міст України від рук його ж громадян.

Зазначимо, що легіон, у якому перебуває росіянин має назву "Свобода Росії". Його створили з полонених російських військових, які не хочуть воювати проти України. До нього долучилися і білоруси.

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