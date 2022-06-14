Зруйновані 45 мільйонів квадратів житла: уряд затвердив єдину довідку, що фіксуватиме збитки

Кабмін створив Спеціальну комісію, яка здійснюватиме аудит збитків, які українцям завдала Росія. Уряд також затвердив єдину форму для фіксації шкоди.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Шмигаль зазначив, що для Кабміну відбудова України – це стратегічне завдання.

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Уряд паралельно рахує збитки та розробляє план відбудови

Порахувати всі збитки, завдані окупантами, підготувати план відбудови, знайти ресурси для його реалізації. Всі ці три проєкти відбуваються паралельно і прямо зараз,

– наголосив прем'єр-міністр.

Уряд створив спеціальну комісію, яка займатиметься аудитом збитків, яких завдало російське вторгнення. Мовиться не лише про зруйновану інфраструктуру, а й житлові будинки, шкоду для екології та нереалізовані прибутки бізнесу.

Пошкоджено 45 мільйонів квадратних метрів житла

Лише за попередніми підрахунками, окупанти зруйнували 45 мільйонів квадратних метрів житла. Деякі міста та села перетворені повністю на руїни.

Уряд затвердив єдину форму для фіксації завданих збитків – саме щодо житла. Адже раніше форма була довільна, отож виникало багато запитань. Тепер кожен громадянин, у якого відібрали дім окупанти, зможе отримати цифровий документ.

Як відбуватиметься процес

Уряд затвердить акт обстеження об'єкта та механізм його складання. Будуть створені регіональні комісії у громадах – кожна з 3 людей. Вони заповнюватимуть акт про пошкодження. Документ затверджуватимуть цифровими підписами.

Всі нові акти складатимуть через систему Дія. Всі попередні – відцифрують.

Відповідальними за процес будуть органи місцевої влади.

Згодом розроблять уніфіковану розрахункову оцінку вартості збитків.

Наприклад, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії та вартості, то відшкодовуватись буде вартість майна за уніфікованим стандартом. Буде рахуватися середня ціна звичайних вікон, а не ціна, за якою кожне конкретне вікно купувалося раніше,

– пояснив Шмигаль.

Саме так встановлюватимуть суму збитків по кожному об'єкту, яку згодом відшкодують людям.

Уряд чекає на ухвалення законопроєкту про компенсацію за об'єкти пошкодженого майна. Зараз документ – на розгляді парламенту.

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Відшкодування коштів відбудеться після передачі російських активів

В Кабміні пояснили, що повноцінно відшкодувати кошти зможуть тоді, коли конфісковані Заходом активи Росії передадуть Україні.

Заявки про відшкодування майна у Дії

Нараз українці подали понад 206 тисяч заяв у застосунок "Дія".

Всі ці заяви опрацьовують органи на місцях. Після обробки людина може бачити в Дії документ про підтвердження збитків.

Ймовірно, що повернення коштів теж відбуватиметься через Дію.

Мінімальна оцінка цих збитків наразі – 40 мільярдів доларів.

Наразі фіксація збитків можлива лише на деокупованих та безпечних територіях.

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