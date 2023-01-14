Зруйновані 72 квартири, за пропискою – там від 100 до 200 людей, – Тимошенко

Під час масованої ракетної атаки 14 січня росіяни влучили у житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі. Внаслідок цього був знищений цілий під'їзд.

Через це, на жаль, є багато постраждалих та загиблих. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в єдиному телемарафоні, повідомляє 24 Канал.

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Він повідомив, що станом на 18:55 відомо про 39 поранених, серед яких – семеро дітей. Усі вони знаходяться у різних лікарнях Дніпра. Також, на жаль, уже п'ятьох загиблих дістали з-під завалів.

Однак кількість жертв ще може зрости, і зрости кардинально. Адже у зруйнованому під'їзді було 72 квартири, де, згідно з прописками, проживали від 100 до 200 українців. Серед них – декілька десятків дітей.

Зараз на місці трагедії тривають рятувальні роботи. Зокрема розбирають завали та допомагають людям, які внаслідок обвалу не можуть вибратися зі своїх квартир.

Все є, рятувальні служби там працюють, є й ДСНС, і поліція, і кінологічні загони приїхали відразу для того, щоб допомогти знаходити людей під завалами. Будемо сподіватися, що ті, хто під завалами, живі і ми зможемо їх врятувати,

– сказав Кирило Тимошенко.

Допомога уцілілим

Внаслідок влучання обвалився не лише під'їзд, а й повибивало вікна у всьому довгому будинку. Також він повністю відрізаний від усіх комунальних послуг.

Через це влада міста та області прийняла рішення розселити людей по усьому Дніпру. А це – понад 1000 осіб.

Є де розселити, з цим також немає проблем, всіх розселяємо,

– підкреслив Кирило Тимошенко.

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