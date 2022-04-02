Але попри те, що територія звільнена від загарбників, повертатися в місто ще не можна. У місті немає комунікацій, а будинки зруйновано.

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Згорілі та розбомблені будинки в Ірпені / фото з телеграму Сухопутних військ ЗСУ

Зараз місто виглядає моторошно. Розбиті авто, запах гарі, нездетоновані боєприпаси, згорілі та розбомблені будинки, повалені дерева, військова техніка і тіла загиблих, які просто лежать на дорогах.

На вулицях тіла загиблих людей та зруйнована техніка / фото з телеграму Сухопутних військ ЗСУ

Маркушин зазначив, що місто вже почали розчищати від наслідків "русского мира". Комунальні служби проводять інвентаризацію майна і будуть працювати над відновленням комунікацій. Робити все потрібно з особливою обережністю, адже розмінування території міста ще не завершився.

Так мер міста звернувся й до мешканців, які були змушені залишити Ірпінь.

Я вас прошу ще трохи потерпіти і не повертатися в Ірпінь. Добре розумію кожного із вас, адже сам втратив батьківський дім. Але, повірте, ваше життя – найцінніше! Бережіть себе,

– зазначив він.

Наслідки мародерства та допомога тим, хто залишився

В одному з авто знайти награбовану техніку – це ноутбуки, мобільні та інша техніка.

Мародерство в Ірпені / фото з телеграму Сухопутних військ ЗСУ

Маркушин сказав, що спільно з поліцією вже розроблено чіткий план дій, за яким буде патрулюватись Ірпінь.

Я попереджаю кожного, хто забажає нажитися на горі людей – ви будете жорстко покарані! Чи це цивільні, чи члени тероборони, чи військові! Я обіцяю мешканцям Ірпеня зробити максимально все, щоб не допустити мародерства у місті,

– додав він.

Людям, які залишились в місті та прилеглих районах надають допомогу. Їм розвозять обіди, ліки, а медики надають допомогу тим, хто її потребує.

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